Le Tessere e il Mosaico

Don Salvatore Callari

LE TESSERE ED IL MOSAICO di don SALVATORE CALLARI . Gesù nella predicazione del ministero di annuncio del Regno di Dio si serviva delle parabole , che erano sua invenzione, però trovava lo spunto dai fatti della vita quotidiana degli ascoltatori : per esempio; la parabola dei vignaiuoli , dei pescatori, di una festa di nozze, di un banchetto …. Oppure di fatti di altro genere: un asino caduto nella fossa, l’incontro con un paralitico ecc.. Tutte queste immagini erano sotto gli occhi di tutti , e così comprendevano più agevolmente. Altre volte citava dei comportamenti o usanze, specialmente quelle da Lui non approvate e che intendeva contrastare ed eliminare Nel discorso programmatico fondamentale, tenuto sulla montagna ha preso di mira soprattutto l’ipocrisia, Il comportamento degli ebrei non era nel solco della verità. Tra le molte invettive c’è quella ispirata ai sepolcri imbiancati. Ecco il testo integrale dal Vangelo : Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché assomigliate ai sepolcri imbiancati che di fuori appaiono splendidi dentro invece sono pieni di ossa e di morti, e di qualsiasi putridume. ( Mat. 21) . L’immagine è entrata nel parlare comune, come poche altre. Era a portata di tutti come lo è in qualche modo anche oggi. I sepolcri si trovavano disseminati un po’ ovunque essendo tradizione degli ebrei di costruire tombe sul luogo dove avveniva il decesso . Dove l’uomo moriva lì veniva sepolto . E non era strano vedere la campagna punteggiata da tombe che erano ritenute fonte di infezione. Così le tombe venivano segnalate perché imbiancate e rese visibili , per avvertire e fare allontanare dai focolai di infezione. Gesù rileva che scribi e farisei con la loro vita falsa, ipocrita, pur essendo poco lodevole, si pigliavano pena degli altri per salvarli dalla corruzione. Gesù punta l’attenzione sul sepolcro che nell’interno è pieno di marciume ma esteriormente innocuo. e modo esplicito rivolta questa triste realtà della ipocrisia di chi ha sempre un atteggiamento e comportamento viziosi e con chiara consapevolezza finge di possedere credenze e opinioni e virtù ed ideali, e sentimenti che non possiede. La sua vita è “ modellata” sulla falsità del dire e dell’operare, e diventa quasi una fonte inquinata da cui scorre ininterrottamente acqua inquinata. Agendo senza pudore inganna le persone deviandole sui sentieri di falsità per trarne vantaggi e adulando le persone influenti e illudendo, I sepolcri imbiancati degli ebrei avevano lo scopo benefico , quasi un sussulto di umanità, fare allontanare le persone per evitare di contagiarsi , salvandole. Gesù invece ci richiama alla verità e alla sincerità della vita che coinvolga il prossimo sulla via della salvezza . Il nostro apparente candore e correttezza, ipocriti, attrae gli altri per corromperli e favorisce la costruzione di una umanità che marcisce nel putridume della falsità “ sotto l’intonaco decrepito di una ipocrisia senza bellezza . “ Signore dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna”. Sia questa anche per noi una sincera preghiera.