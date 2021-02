La visita dell’assessore Falcone e on. Mancuso a Sutera

SUTERA – (Dall’Amministrazione Comunale) “Come conseguenza alla lettera aperta inviata il 10.01.21 da parte di tutto il Consiglio Comunale, per porre all’attenzione delle istituzioni la situazione disastrosa della SP 20 Sutera/Mussomeli, oggi 08.02.2021 hanno effettuato un sopralluogo l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ed il Deputato Regionale Michele Mancuso.

Erano presenti ad accoglierli il Sindaco Giuseppe Grizzanti, l’Assessore Giovannella Difrancesco, l’Assessore e Consigliere Salvatore Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale Onofria Marina Malta, i Consiglieri Paolino Mantione, Giuseppe Carruba e Giuseppe Piazza.

Ringraziamo l’Assessore ed il Deputato che hanno dato peso alla lettera dei Consiglieri, attenzionando la SP-20 Sutera/Mussomeli e la SP- 20 bis Sutera/Campofranco, auspichiamo che a questo sopralluogo segua un fattivo intervento.

Su sollecitazione dell’Amministrazione, l’Assessore Falcone ed l’On. Mancuso, hanno anche preso contezza della situazione della viabilità interna al paese. L’Assessore Falcone si è fatto carico di finanziare il progetto esecutivo della pavimentazione della strada che collega Piazza Sant’Agata e Piazza Zucchetto, come riqualificazione urbana, già presentato dall’Amministrazione all’Assessorato alle Infrastrutture. Inoltre, l’Assessore ha preso l’impegno per risolvere il problema della via Mussomeli, ormai transennata da anni e percorribile ad una sola corsia, assicurando il suo intervento per finanziare il progetto già redatto dal Genio Civile di Caltanissetta per l’intervento di “Messa in Sicurezza” con la realizzazione di un muro a valle della suddetta via. L’Assessore Falcone ha voluto fare, anche, un sopralluogo presso l’ascensore panoramico, per il quale ha già stanziato 50.000 euro,su sollecitazione da parte dell’On. Mancuso.

Ringraziamo ancora una volta l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ed il Deputato Regionale Michele Mancuso per la disponibilità dimostrata al Sindaco e all’Amministrazione Comunale”.