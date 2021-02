Italia, il covid “arretra”: oggi 7.970 casi e 307 morti, tasso positivita’ 5,5%

In calo i nuovi casi di Covid in Italia, che risentono come sempre dei pochi tamponi post-weekend. Sono 7.970, contro gli 11.641 di ieri. Con 62mila tamponi in meno, 144.270. Il tasso di positivita’ e’ comunque in lievissimo calo, da 5,6 a 5,5%.

I decessi nelle 24 ore sono 307 (ieri 270), per un totale di 91.580. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in piu’ (ieri -3), con 139 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 261 unita’ (ieri -142), 19.527 in totale

La regione con piu’ casi giornalieri e’ l’Emilia Romagna (+1.273, da giorni in crescita), seguita da Campania (+1.189, altra regione con dati da monitorare), Lombardia (+895), Lazio (+782) e Toscana (+523). I casi totali da inizio epidemia sono 2.644.707.

I guariti sono 15.082 (ieri 11.380), per un totale di 2.133.523. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, 7.420 in meno (ieri -10), che scende a 419.604. Di questi, sono in isolamento domiciliare 397.934 pazienti, 7.717 meno di ieri