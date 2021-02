Hodierna Mussomeli: giornata della sicurezza in rete

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – L’IIS G.B. Hodierna ha aderito al Safer Internet Day, la giornata della sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione europea con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, al fine di rendere internet un luogo positivo e sereno.

In considerazione delle limitazioni dettate dall’emergenza Covid-19 il Safer Intenet Centre ha promosso un’edizione online dell’evento trasmessa ieri mattina in diretta streaming sui canali Facebook e You Tube del MIUR e di Generazioni connesse.

Gli studenti dell’Hodierna, sia quelli in presenza che quelli a distanza, hanno partecipato alla diretta dalle 10:00, occasione per riflettere sulla necessità della formazione e della cultura digitale.

L’accesso a Internet, soprattutto per i bambini e adolescenti, rappresenta da una parte un’opportunità di accrescimento del sapere, di incremento delle capacità comunicative, di sviluppo delle competenze e di miglioramento delle prospettive di lavoro, ma dall’altra può esporre a situazioni di vulnerabilità che richiedono interventi specifici. In questi ultimi anni, è diventato sempre più forte in particolare per le istituzioni scolastiche il bisogno di adottare una strategia che si faccia carico di fornire risposte adeguate a “nuovi” bisogni al fine di promuovere un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani.

Con il SID 2021 partirà la 5° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero dell’istruzione e da Generazioni Connesse. Durante questo mese le scuole di tutta Italia sono chiamate a realizzare attività di divulgazione dei principi dell’uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici. L’ I.I.S. G.B. Hodierna, da diversi anni, ha intrapreso percorsi di formazione in tal senso, anche attraverso l’apporto di esperti, al fine di mettere in guardia i ragazzi dalle trappole della rete al fine di evitare fatti drammatici; questa iniziativa costituirà una ulteriore opportunità di crescita e formazione sui pericoli del web.