Governo: dal Cdm le nuove regole anticovid

La lotta al Covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi da oggi. Dalle 9,30 e’ in corso il primo consiglio dei ministri operativo durante il quale il nuovo governo varera’ un decreto legge che proroghi il divieto di spostamento tra Regioni, indichi nuove regole e tra queste la rapidita’ dei ristori.

Regioni e governo hanno ieri discusso delle nuove misure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio e le linee come spesso accade divergono tra linea dura e approccio morbido. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni chiede che le decisioni adottate dal governo siano annunciate con piu’ anticipo rispetto al passato e sui vaccini invoca “un deciso cambio di passo”.

Il ministro della Cultura Dario Franceschini propone che l’Italia sia “il primo Paese i Europa a riaprire” cinema e teatri. Matteo Salvini stamane ha messo in chiaro i suoi desiderata: “C’e’ bisogno di un ritorno alla vita, con serenita’, prudenza e attenzione. Serve trovare delle soluzioni per ripartire. Il virus con le varianti e’ cambiato, zone arancioni e rosse nazionali non hanno senso, si deve intervenire puntualmente a livello comunale o provinciale, senza penalizzare 60 milioni di italiani”. Ma tra oggi e la meta’ della settimana il premier dovra’ anche chiudere il dossier squadra di governo, nominando circa 40 sottosegretari.

I partiti hanno consegnato a palazzo Chigi i loro suggerimenti per le diverse caselle e il puzzle si sta componendo. Resta il nodo della presenza femminile del Pd e la quota assegnata al M5s. Movimento che anche ieri ha visto un’altra giornata di fibrillazioni dopo le espulsioni, con le dichiarazioni di Luigi Di Maio a favore dell’arrivo di Giuseppe Conte e l’avvio della formazione del direttorio per cui potrebbero concorrere anche alcuni dei dissidenti