Governo, Berlusconi: “A Draghi servirà tempo, bene scelta ministri in autonomia”

“Per il governo sono soddisfatto. Usciamo dalla crisi come noi avevamo chiesto, con un governo di alto profilo che unisce il Paese. Il governo e’ stato costruito dal presidente Draghi che ha ritenuto di indicare ministri a lui graditi al di la’ delle indicazioni dei partiti. Ha fatto scelte equilibrate”. Queste le parole sul “Corriere della Sera” del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il giorno dopo il giuramento del nuovo esecutivo Draghi.

“Ho condiviso le scelte operate dal presidente del Consiglio sulla base delle nostre indicazioni. Sono sicuro della qualita’ dei ministri di FI, ognuno di loro e’ parte della nostra storia e ha l’esperienza, la competenza, la passione civile necessarie per svolgere un ottimo lavoro in questa fase. Sottolineo anche con orgoglio che FI esprime la maggiore presenza femminile nel governo. Due su tre dei nostri ministri sono donne”, ha aggiunto Berlusconi.

Alla domanda se si aspetta dal governo un’azione soprattutto sulle emergenze economiche sanitarie in un tempo limitato e non di legislatura o anche riforme di largo respiro, Berlusconi risponde: “Purtroppo temo che fronteggiare le emergenze economiche e sanitarie sia tutt’altro che un programma di breve periodo”, consigliando al nuovo premier di “non perdersi nelle mediazioni.

Mi auguro che tutte le forze politiche siano al governo non per porre ostacoli ma per dare un contributo costruttivo. E’ pero’ necessario che il premier trovi la sintesi in ogni problema e mandi avanti l’azione di governo”, aggiunge il leader di FI.