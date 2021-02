Covid. Scoperta nuova variante in Finlandia.

Una nuova variante del coronavirus è stata scoperta in Finlandia, diversa dai ceppi del Regno Unito e del Sud Africa. Gli scienziati temono che questa mutazione, denominata Fin-796H, possa alimentare la diffusione della malattia perché non appare nei test. Lo scrive il New York Post.

I Vita Laboratories, con sede a Helsinki, che hanno fatto la scoperta, hanno affermato che è improbabile che la variante sia emersa nel Paese scandinavo dato il basso tasso di infezione che c’è lì.

“Vita Laboratoriot Oy e l’Istituto di biotecnologia dell’Università di Helsinki hanno rilevato una variante precedentemente sconosciuta del coronavirus in un campione della Finlandia meridionale», ha affermato il centro di ricerca; le mutazioni in questa variante rendono difficile la rilevazione in almeno uno dei test PCR (test molecolari) raccomandati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione della diffusione della malattia”.