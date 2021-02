Covid. Carabinieri scoprono droga party nel ragusano. Sette giovani sanzionati.

Non solo assembramento e relativo mancato rispetto delle normative in materia di contagio da Covid, ma anche consumo di sostanze stupefacenti.

E’ quanto accaduto nel caso di sette giovani che a Marina di Ragusa hanno preso parte ad un vero e proprio droga party. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa.

I militari dell’Arma, in una villetta di Marina di Ragusa avrebbero scoperto sette giovani che partecipavano ad un droga party grazie ad una segnalazione di un vicino che, sentendo rumori nell’abitazione, avrebbe temuto che la villetta fosse stata fatta oggetto di qualche furto.

Invece gli uomini dell’Arma, una volta sul posto, hanno costatato che i giovani, oltre che assembrati, sarebbero stati intenti anche al consumo di stupefacente. Per loro è scattata sanzione per inosservanza delle norme anti contagio da Covid, ma anche i provvedimenti previsti per consumo di stupefacenti.