Coronavirus, Italia: 11.461 nuovi casi e 270 morti

Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 206.789 tamponi. L’indice di positività, che nel calcolo comprende anche i test antigenici effettuati, è al 5,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano 270 morti, che portano il totale delle vittime a 91.273 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono 2.107 persone (-3 da ieri). Gli attualmente positivi in Italia sono 427.024 (-10). Questi i dati elaborati e forniti dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile

I dimessi/guariti sono 2.118.441 con un incremento di 11.380 unita’ nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e’ la Campania (1.741), seguita da Lombardia (1.515), Emilia-Romagna (1.382), Lazio (920) e Puglia (765).