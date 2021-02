Arzillo ottantenne teneva munizioni in casa: denunciato per detenzione illegale

I carabinieri hanno denunciato un ottantenne di Marineo (Palermo) accusato di detenzione illegale di munizionamento.

Nel corso dei controlli dei militari della compagnia di Misilmeri, con lo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, in un immobile in contrada Arciera, a Monreale, sono state trovate, nella stanza da letto, 19 cartucce calibro 12 per fucile da caccia.

I carabinieri hanno eseguito una serie di controlli nelle campagne tra Misilmeri, Bolognetta e Mezzojuso.

Sono state arrestate 6 persone e 5 denunciate per furto aggravato di energia elettrica.