Armata di martello distrugge bancomat e danneggia vetrata di Istituto di credito. Fermata dai Carabinieri.

Con un martello ha distrutto il monitor dello sportello del Bancomat e poi ha anche danneggiato la vetrata blindata d’ingresso di un istituto bancario.

E’ quanto accaduto a Biancavilla in provincia di Catania. Qui una donna rumena, con un martello, per cause ancora tutte da chiarire, con un martello ha dapprima danneggiato gravemente la parte esterna del Bancomat della filiale Unicredito di via Vittorio Emanuele dopo di che ha anche danneggiato la vetrata blindata dell’ingresso dell’istituto di credito.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i carabinieri che l’hanno bloccata e portata in caserma.