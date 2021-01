In Italia un morto e 79 feriti per il Capodanno 2021, con 229 interventi dei Vigili del Fuoco.

In Italia sono stati complessivamente 229 gli interventi dei vigili del fuoco in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Si tratta di un dato in netto calo rispetto allo scorso anno, quando furono 686.

Un dato sul quale hanno inciso non poco le misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.

Per il resto, è di un morto e 79 feriti, dei quali 23 ricoverati, il bilancio del Capodanno 2021 secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dati che registrano una diminuzione, definita “lieve” rispetto al 2020.