Terremoto in Sicilia: sciame in provincia di Catania, scossa magnitudo 3.8

Una sequenza sismica e’ in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, alle pendici dell’Etna. Tra le ultime scosse di terremoto se ne e’ registrata una di magnitudo 3.8 alle 22:54 di ieri. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondita’; l’epicentro e’ stato 5 km a nordest di Ragalna e 21 a nordovest del capoluogo di provincia siciliano. Non si registrano danni a persone o cose. Finora sono state almeno 15 le scosse di terremoto (di magnitudo non inferiore a 2) registrate nella zona dalle 20:59 di ieri.