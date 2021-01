Sicilia, il sindaco di Caltanissetta Gambino “incazzato” con Musumeci: “Svegliati, non ci meritiamo la zona rossa”

Dopo il suo videomessaggio settimanale trasmesso tramite Facebook, il Sindaco Roberto Gambino è tornato in diretta per aggiornare i cittadini sulle richieste avanzate dal Presidente Musumeci al Ministro Speranza. “La decisione del Governo mi sorprende – aveva dichiarato il Governatore della Sicilia -, io avevo chiesto che la Sicilia fosse inserita fra le regioni in zona rossa e non arancione, pazienza”.

Una dichiarazione che ha fatto molto arrabbiare il primo cittadino di Caltanissetta che, pochi minuti prima, aveva lodato i suoi concittadini per il rispetto delle regole e che aveva portato a mantenere basso l’indice di contagio.

“Perché chiede un inasprimento della situazione? A Caltanissetta c’è un indice RT molto basso rispetto al resto della Provincia e della stessa Sicilia. Inizialmente si parlava di un indice pari all’1,70 ma poi ho scoperto che non è così. L’indice medio in tutta la Sicilia è 0,98 – 0,99”.

Per quale motivo dobbiamo andare in zona rossa e non rimanere solo in arancione? Chiede il Sindaco Gambino.

“Posso immaginare che sia un discorso mirato a tutelare la Regione ma io ritengo che bisognava tutelarla prima, durante il periodo estivo, dagli ingressi dall’esterno, quando sono arrivati i primi contagi. Bisognava essere meno elastici con albergatori e strutture.

Se non lo ha fatto prima, allora, per quale motivo è necessario chiedere un inasprimento della situazione proprio ora?

A Caltanissetta ci sono veramente pochissimi casi rispetto a tutto il territorio che ci circonda.

Continuo a chiedermi perchè, invece di domandare al governo Nazionale di istituire una zona arancione rinforzata, il Presidente non decida di agire in maniera autonoma, istituendo zone rosse e chiudendo i Comuni a rischio e lasciando in pace la gente che si è comportata bene?

Perché veramente io mi inc***o se noi andiamo ad arancione rinforzato (e mi devono ancora spiegare cosa significhi), se noi saremo costretti a chiudere i negozi e continuare a non fare lavorare la gente solo perché in altri posti (e non faccio nomi) non si rispettano le regole e, per giunta, la media si attesta solo allo 0,99.

Ma dico, siamo impazziti? Io non lo condivido assolutamente. La nostra città non può sopportare una chiusura così netta.

C’è da inc***arsi perché noi ci siamo comportati bene, abbiamo un indice basso e un incremento di soli 6 positivi rispetto a ieri mentre in altre parti della stessa Provincia c’è una differenza di circa 60 casi.

Chiedo di istituire la zona rossa città per città e lasciarci in pace perché non possiamo essere penalizzati per colpa di chi non indossa nemmeno le mascherine.

Musumeci, svegliati! Io questa dichiarazione non la tollero e sono pronto ad azioni anche più eclatanti di un videomessaggio sui social perché, obiettivamente, c’è da inc***arsi.

Non possiamo essere trascinati in basso da tutti gli altri cittadini non rispettosi delle regole.

Se l’indice non arriva nemmeno a 1,00 – ha concluso il primo cittadino – non c’è motivo di andare a chiedere alla zona rossa e poi accontentarsi di una arancione rinforzato”.