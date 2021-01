Scuole Eco-sostenibili per l’Europa

MUSSOMELI – Attivo e dinamico, per gli anni trascorsi, nel cogliere le opportunità offerte dai programmi europei, l’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” continua ad esercitare la propria Mission propositiva, partecipando a progetti multiculturali che intende realizzare con uno sguardo rivolto all’Europa. Segno di ottimismo nel voler riprendere tutte le attività che da sempre lo caratterizzano: offrire a tutti gli studenti l’opportunità di crescere in una realtà sempre più globalizzata e internazionale. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, continuano le attività relative al progetto Erasmus+ dal titolo: “Eco schools sustainable tomorrow”.

Durante il lockdown si è scoperto e capito che molte delle attività, che prima si pensava di poter svolgere solo spostandosi fisicamente da un luogo ad un altro, possono essere svolte anche in forma virtuale. Naturalmente, non è la stessa cosa, talvolta si ha l’impressione di vivere una riduzione in scala degli eventi, ma ciò che resta intatto è sicuramente il vantaggio di studiare e assaporare un contesto diverso dal proprio.

La prima attività svolta è stata quella del Logo Contest: tutti i ragazzi delle scuole partner hanno creato una propria proposta per il logo del progetto, presentato poi agli altri partner. Una commissione composta da tutti i paesi partner ha infine selezionato il logo ufficiale del progetto Europeo. Per la nostra scuola è stato scelto il logo disegnato dall’alunna Flavia Cruschina della classe 2^ C, logo molto apprezzato che è andato poi a competere in finale. La sfida è stata vinta dal logo presentato dalla Germania.

La seconda attività svolta è stata quella dell’allestimento dell’Erasmus Corner nella nostra scuola al fine di informare tutta la comunità educativa sulle attività svolte. Ogni scuola partner ha infatti allestito una bacheca, work in progress, in un luogo visibile della scuola, con informazioni e immagini riguardanti il progetto Erasmus+.

Lo scorso 22 gennaio si è svolto il primo Transnational meeting in videoconferenza sulla piattaforma digitale Zoom. Durante questo meeting alunni e docenti delle scuole dei paesi facenti parte del progetto (Turchia, Spagna, Germania, Croazia, Lituania e Italia) si sono incontrati, conosciuti e hanno presentato mediante dei video le loro scuole e i loro territori.

Per l’ICS “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli hanno partecipato gli alunni della 3^A di Mussomeli, coordinati dalla professoressa Adriana Cino, e gli alunni della 2^ A del plesso di Sutera, coordinati dalla professoressa Federica Prezioso.

Il meeting è stato condotto in lingua inglese (lingua veicolare del Progetto) ed è stata un’ottima occasione per gli alunni e per i docenti per sperimentare un primo approccio interculturale.

Questo è stato il primo di tanti altri incontri: la volontà di tutte le scuole partner del progetto è infatti quella di continuare a portare avanti il progetto anche a distanza, utilizzando la piattaforma eTwinning, piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra scuole nell’ambito dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” del programma europeo Erasmus+, con l’obiettivo di favorire, attraverso i suoi strumenti e metodologie, la qualità e l’impatto delle esperienze di collaborazione e mobilità. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)