Sconfitta interna 1-4 per la Pro Nissa.

Alla Pro Nissa, nel match perso con Ispica 1-4, non è bastato un buon atteggiamento soprattutto nel primo tempo per riequilibrare e portare a casa almeno un risultato positivo.

Aldilà del passivo di 4 a 1, la squadra ha messo il cuore e la grinta ma é chiaro che, se nelle occasioni sotto porta non sei cinico, lucido ed anche pizzico fortunato tutto si complica. Eppure nel corso della prima frazione di gioco gli avversari hanno avuto non pochi problemi per scardinare la difesa giallorossa, bene i raddoppi e le chiusure delle linee di passaggio.

Ma appena sotto nel punteggio la squadra nissena ha perso il coraggio di osare forzando spesso inspiegabilmente alcune giocate. Nella ripresa il gol avversario a soli 10 secondi dall’inizio é stata una vera e propria doccia fredda che ha spezzato le ali ad una possibile rimonta.

Sconfitta che pesa nell’ottica della classifica. La società ha ribadito il concetto che bisogna cambiare rotta al più presto per evitare di essere ulteriormente risucchiati in zone basse e pericolose della classifica.