Nell’ennese titolare di un bar sanzionato dalla Polizia per violazione norme anti Covid.

Nella mattinata di ieri Agenti del Commissariato di P.S. di Nicosia hanno effettuato un controllo amministrativo all’interno di un bar nel Comune di Troina.

Veniva accertato che, in una saletta secondaria dell’esercizio pubblico, alcuni avventori erano intenti a giocare con le slot machine, in palese violazione dell’attuale normativa anti Covid-19 che vieta assembramenti e consumazione di cibi e bevande in detti locali.

Nel corso della verifica è stato pure appurato che le macchine da gioco non erano collegate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato poiché sono attualmente sospese tutte le attività riguardanti il gioco e le scommesse.

Per il gestore del bar, G.P. di 47 anni, è scattata la sanzione amministrativa con la sospensione accessoria per 5 giorni dell’attività ed il sequestro delle slot machine, oltre che la segnalazione delle contestazioni alle Autorità competenti. Al vaglio degli inquirenti del Commissariato di P.S. di Nicosia la posizione dei clienti.