Mussomeli, sostituzione contatori

MUSSOMELI – Dal prossimo 1 febbraio al 30 aprile e-distribuzione provvederà alla sostituzione dei contatori esistenti con contatori di ultima generazione, più moderni ed efficienti.

L a notizia è stata data dal primo cittadino chiarendo che “la sostituzione produrrà alcuni benefici per i consumatori:

– Maggiore celerità nei servizi (voltura contatore, allaccio, etc)

– Possibilità di monitorare i propri consumi di energia durante l’arco della giornata al fine di poter costruire al meglio la propria tariffa tenendo conto delle fasce orarie di maggior consumo giornaliero”. Continua, dando alcune delucidazioni: “Di seguito, al fine di prevenire qualunque tentativo estraneo di truffa, vi do alcune indicazioni utili:

1) non firmate alcun foglio (non è prevista alcuna firma per la sostituzione);

2) non pagate nessun onere (non sono previsti costi di sostituzione a carico dell’utente);

3) accertatevi che si tratti di operatori accreditati (ciascun operatore deve avere a vista il cartellino che vedete raffigurato sotto, indicante il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e la propria foto).

4) annotatevi i vostri consumi prima che si proceda alla sostituzione del contatore”.