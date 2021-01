Mussomeli, l’Open day al “G.B.Hodierna”

L’IIS G.B. Hodierna in occasione del tradizionale Open day, nonostante le “distanze” imposte dall’emergenza Covid-19, ha messo in campo tutto il suo impegno, realizzando un evento virtuale, mediante la diretta web sui canali social di una testata giornalistica locale, realizzata giorno 9 gennaio alle ore 18,00. Lo staff dirigenziale e alcuni professori, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio del Covid-19, dall’Auditorium Lillo Zucchetto, hanno presentato, a tutto il territorio, l’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Maria Cumella, facendo gli onori di casa, ha presentato i percorsi scolastici della scuola, AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), attivi sia al diurno che al serale, il Turismo, il MAT (Manutenzione Assistenza Tecnica) presso la sede di Campofranco, nonché i nuovi indirizzi professionali, di recente approvazione assessoriale regionale, presso la sede di Mussomeli, ovvero Odontotecnico, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e MAT.

I collaboratori dello staff di dirigenza, prof.ssa Enza Luvaro e Mario Canalella, hanno illustrato l’impegno nell’organizzazione dell’attività scolastica, sempre in linea alle esigenze della società moderna, in particolar modo nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e orientamento), ex alternanza scuola-lavoro, e nei progetti PON. Sui PCTO, è stata comunicata l’attivazione di una piattaforma e.learning che permetterà di superare le attuali difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica.

La prof.ssa Giovanna Milazzo ha evidenziato l’importanza di questo momento di incontro e apertura al territorio, necessario per accompagnare i ragazzi in una scelta consapevole e responsabile per il loro futuro: essere informati è un diritto che non può essere precluso a nessuno; la rete web in questo ha sicuramente fornito validi strumenti. Infatti, grazie alla preziosa collaborazione del prof. Calogero Veneziano, Animatore Digitale della scuola, è stata predisposta una App Orientamento a cui si può accedere mediante un semplice link, https://sites.google.com/iishodierna.edu.it/www-iishodierna-edu-it/home, già pubblicizzato sul sito istituzionale della scuola, sulle pagine Facebook e Instagram IISHodierna, nonché mediante qr code scansionabile direttamente dal cellulare. Sull’App si troveranno informazioni sul territorio, sugli indirizzi di studio attivati, (con relativi piani di studio e certificazioni di competenze) modulo iscrizioni online, biblioteca, tour virtuale dell’istituto di Mussomeli e di quello di Campofranco e link per potere parlare direttamente con i professori.

I docenti referenti di ciascun indirizzo di studio hanno illustrato le peculiarità e gli sbocchi professionali, mediante dei video introduttivi realizzati anche con il coinvolgimento di alcuni alunni. Ulteriori informazioni sono state fornite dal prof. Antonio Diliberto per il CAT, dalle prof.sse Daniela Mulè e Rita Sferlazza per l’AFM, dai prof. Franco Amico e Rosalia La Tona per il Turismo, dai prof. Walter Schillaci e Vincenzo Lo Curcio per il MAT.

La prof. Marilena Felce ha illustrato l’impegno della scuola in ordine alla Legalità supportato da foto e video relativi alle attività svolte.

Gli interventi dei professori, oltre che ingegneri, Desiderio Lanzalaco e Totuccio Pintavalle, hanno sottolineato l’importanza della formazione tecnica, anche alla luce delle nuove tecnologie; il prof. Desiderio Lanzalaco ha confermato il suo impegno a portare avanti il Progetto Campus che, in più di un decennio, ha sostenuto diversi studenti dell’Hodierna e di altri istituti con ottimi risultati per la preparazione ai test di ammissione universitaria.

L’intervento della dott.ssa Roberta Lanzalaco, in rappresentanza dell’Arcistrauss, ha evidenziato l’importanza della collaborazione della scuola con le associazioni del territorio, nonché l’impegno ad una continua integrazione a livello europeo, mediante scambi culturali e linguistici.

Significative sono state, in conclusione, le testimonianze di ex allievi, quali il geom. La Duca, la sigg.ra Giardina e della figlia, della sig.ra Messina e di Manuel Corsaro che hanno evidenziato come nella loro vita professionale sia stata importante la loro formazione.

Per confermare la disponibilità dell’IIS G.B. Hodierna all’informazione degli studenti e delle loro famiglie si ricorda che sabato prossimo giorno 16 gennaio dalle 16,30 alle 18,00 è previsto l’incontro su meet “parla con un prof” con la possibilità di comunicare con docenti incaricati per ciascun indirizzo.

Inoltre tutto il personale scolastico si è messo a disposizione delle famiglie che possono contattare direttamente la scuola, per qualsiasi supporto in questa delicata fase di orientamento per i loro figli, augurando a tutte le nuove generazioni di poter realizzare i loro sogni.