Mussomeli, La Don Bosco vince il 1° premio concorso “Penny – partenza e Vinci”

MUSSOMELI – Il calcio giovanile, femminile e della prima squadra oramai è fermo da quasi un anno (e non da qualche settimana, come dice qualcuno, ma la “Don Bosco” Mussomeli non si ferma e con molte altre attività che fanno bene al sociale senza volere tanta pubblicità riesce tramite i propri mister, dirigenti e collaborativi di tenere i rapporti sempre vivi con i suoi quasi 250 tesserati e i loro genitori. E tutto questo viene confermato con la vincita del 1° premio del concorso “Penny-partenza e vinci” che darà diritto alla società di avere materiale sportivo per ragazzi/e per un ammontare di 750 euro. Pertanto i ringraziamenti della Don Bosco vanno a tutti coloro che hanno contribuito per il quarto anno consecutivo alla vittoria finale, in primis i genitori , i dirigenti tutti, i ragazzi/e che invitavano a dare una mano e un grazie particolare agli impiegati del punto vendita PENNY sempre disponibili e gentili. La società spera che questo brutto periodo possa volgere alla fine affinché si possa ritornare a fare la migliore attività che la Don Bosco ha sempre riservato a tutti i propri tesserati.