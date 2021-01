Mussomeli, Il Sindaco Catania : “In taluni concittadini superficialità nell’osservanza le disposizioni governative”

MUSSOMELI – Nel consueto messaggio di fine giornata riconducibile al report giornaliero della evoluzione della pandemia locale, ieri sera il primo cittadino ha evidenziato, con vivo disappunto, il comportamento superficiale di qualcuno che non rispettoso delle disposizioni governative in atto mette in preoccupazione la comunità. Infatti, un supermercato locale ha dovuto ricorrere alla sospensione, per alcune ore, dell’attività per procedere all’immediata sanificazione del locale, essendo stata riscontrata nel locale la presenza di persona ritenuta positiva al Covid. Riapertura avvenuta dopo alcune ore.(IL VIDEO)