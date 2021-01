Montedoro. Richiesto finanziamento di 1 milione di euro per consolidamento della collina Monte Calvario.

MONTEDORO. L’amministrazione comunale ha deciso di chiedere il finanziamento del progetto per la realizzazione di un intervento di consolidamento e sistemazione della Collina di Monte Calvario.

Il progetto è stato previsto per evitare il dissesto idrogeologico del costone di Monte Calvario mettendolo in sicurezza curando anche la manutenzione delle strade di penetrazione agricola. Il finanziamento è stato richiesto al portale del Ministero dell’Interno.

L’intervento, come ha spiegato il sindaco Renzo Bufalino, qualora dovesse essere finanziato prevede la costruzione di mura di contenimento e reti protettive per evitare il dissesto idrogeologico in atto.

Dunque, un consolidamento che, se finanziato, può costituire un’occasione per riqualificare il territorio montedorese.