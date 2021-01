Le Quarantore a Mussomeli: si inizia dalla Casa di Riposo “P.Calà”

MUSSOMELI – Iniziano domani le celebrazioni delle Quarantore in tutte le parrocchie e rettorie di Mussomeli. Si inizia con la casa di Riposo “Padre Calà”, dove nella cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’adorazione dei fedeli. Nella mattinata c’è la messa di Esposizione, nel pomeriggio l’ora santa comunitaria e in serata, alle 18,30 il Vespro. Per la partecipazione ai riti, in questo periodo di pandemia, vanno tenute in considerazioni le restrizioni governative per evitare il diffondersi del contagio. Niente assembramenti, l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Raccomandazioni e sollecitazioni che arrivano dai sacerdoti locali. (IL VIDEO)