L’augurio per il 2021 del sindaco Roberto Gambino ai nisseni: “Sarò sempre al vostro fianco in questa battaglia di rinascita”.

CALTANISSETTA. Essere al fianco dei nisseni per una battaglia di rinascita targata 2021. E’ l’augurio che il sindaco ha inteso fare a tutti i nisseni nel primo giorno del 2021.

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il sindaco, riprendendo le parole del presidente Sergio Mattarella, ha rilevato: “Cambiamo ciò che va cambiato e rimettiamoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la sua parte”. Credo che le parole del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella siano il modo migliore per augurare un nuovo inizio a tutti noi ed alla città. Io sarò sempre al vostro fianco in questa battaglia di rinascita”.