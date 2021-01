La Pro Nissa torna al successo. Battuta la Pgs Luce 3-6 a Messina.

La Pro Nissa dopo tre battute d’arresto consecutive torna al successo superando la Pgs Luce con il risultato finale di 6 a 3. Per i ragazzi di mister Rizza, la sfida di Messina contro una diretta concorrente, rappresentava un vero e proprio crocevia per la stagione.

Una partita approcciata nel modo giusto contro un avversario mai domo che sino a gran parte della ripresa é stato in gara. Bene i nuovi Lo Bongiorno, autore di una doppietta e Costa che si sono, dopo poco il loro arrivo, già ambientati facendo vedere ottime cose. Società soddisfatta della reazione dei ragazzi dopo la sconfitta di sabato, i segnali incoraggianti fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.

Adesso arriva la sosta forzata per il turno di riposo previsto in calendario; arriva nel momento migliore per recuperare alcuni elementi non al meglio della condizione fisica e per oleare ulteriormente i meccanismi di gioco.