Covid. Ventisei tamponi rapidi positivi nella campagna di screening nelle scuole della Provincia.

Sono complessivamente 26 i tamponi rapidi risultati positivi, su 2487, in occasione dello screening effettuato su studenti, docenti e personale scolastico della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sulla base di quanto disposto dall’ordinanza emanata dalla Regione.

Lo screening, effettuato in drive in, ha interessato diversi comuni della provincia di Caltanissetta ed è stato realizzato dall’Asp di Caltanissetta sulla popolazione scolastica in vista della riapertura delle scuole (infanzia, primaria e prime classi della secondaria di primo grado) prevista per oggi, lunedì 18 gennaio.