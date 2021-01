Con il passaggio della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano alla zona arancione, in Italia, in base alle ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera’ in giornata e che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio, in Italia non ci sono zone rosse. Cinque le regioni, in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano; 15 regioni e la provincia autonoma di Trento sono in giallo.