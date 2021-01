Covid. Allarme contagi a Gela, verso ‘zona rossa’. Firmata proroga chiusura asili, il sindaco: “Pronti ad andare fino in fondo”

“Allarmano sempre di piu’ i numeri del contagio a Gela, la curva non accenna a migliorare, gli attuali positivi sono 737, e, in base al nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore il 15 gennaio, questi sono gia’ dati che proiettano verso la zona rossa. I focolai sono passati dai 20 della settimana scorsa a 40, ancora tutti sotto controllo ma emblema di un virus che circola tantissimo e in ambienti molto diversi tra loro. Servono, dunque, misure drastiche”. Lo ha dichiarato il sindaco Lucio Greco al termine dell’incontro con i vertici dell’Asp di Caltanissetta. Il primo cittadino, alla luce dei nuovi dati, ha firmato l’ordinanza che proroga la chiusura di nidi, asili e scuole dell’infanzia in citta’ fino al 16 gennaio, giorno in cui e’ previsto il rientro in aula anche degli alunni di elementari e medie.

“L’Asp e’ stata chiara – ha detto Greco – va proclamata la zona rossa. Torno a dire che la situazione e’ critica e le feste che in tanti hanno passato riuniti nelle case come se nulla fosse ci ha consegnato una citta’ da zona rossa. Questa mattina ho sentito il Prefetto e ho incontrato di persona il nuovo Questore, al quale ho chiesto una maggiore attenzione e l’intensificazione dei controlli, ma se l’azione non e’ sinergica si rischia di vanificare tutto. Per quanto mi riguarda, l’amministrazione comunale e’ pronta a concertare nuove limitazioni e ad andare fino in fondo”. (