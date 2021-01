CORONAVIRUS – Sanificazione e disinfezione dell’aria e delle strade di Mussomeli

MUSSOMELI Realizzato un ciclo straordinario di sanificazione e disinfezione dell’aria e delle strade di Mussomeli. “Ciò è stato possibile – ha chiarito il sindaco Catania,grazie alla straordinaria disponibilità data, spontaneamente, da diversi agricoltori, operatori ecologici, dalla forestale e da diversi giovani e cittadini (ben 32 persone e circa 20 mezzi agricoli e non) che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro professionalità e le loro moderne e costose attrezzature (trattori di grandi dimensioni e piccoli, camion, attrezzature a spalla e atomizzatori).

Grazie a questi mezzi, che il comune non possiede, è stato possibile sanificare il territorio, attraverso la polverizzazione a pressione dell’igienizzante che è stato spruzzato in aria per le vie di Mussomeli. Esprimo il mio personale ringraziamento a questi nostri generosi concittadini per il loro prezioso supporto a beneficio dell’intera comunità di Mussomeli:

Operatori ecologici:

Alongi Michele, Belfiore Carmelo, Sedita Ezio, Baldi Luigi, Tagliarini Giuseppe e Randazzo Calogero.

Operatori forestale:

Sorce geom. Giuseppe.

Aziende che hanno messo a disposizione mezzi ed attrezzature per la disinfestazione ed igenizazzione:

Fratelli Mulè Giuseppe e Salvatore, Castiglione Geom. Salvatore, Vullo Vincenzo Domenico, Nigrelli Leonardo, Genco Salvatore, Territo Francesco, Ginex Salvatore, Fasino Mario e Giuseppe, Lo Bue Salvatore, Caruso Battista, Dilena Mario,

Sorce Giuseppe, Scaduto Enzo, Proietto Salvatore, Nigrelli Gianluca,

Aziende che hanno messo disposizione mezzi per trasporto acqua:

Fratelli Piazza Totuccio e Alessandro, Fratelli Mingoia Calogero e Giuseppe ,

Bertolone Giuseppe, Fasino Giuseppe e Bavado Salvuccio.

Personale che hanno dato manforte alla disinfestazione ed igenizzazione:

l’instancabile Noto Alessandro.

A loro va il mio sentito grazie.

Ringrazio anche i tanti altri che mi hanno dato la loro disponibilità e che, all’occorrenza, coinvolgerò in successivi ed ulteriori cicli di sanificazione”.