Comune Mussomeli, cattura cani randagi. Scade oggi manifestazione interesse al servizio

MUSSOMELI – Scade oggi a mezzogiorno il termine che ha dato il Comune a chi ha interesse a partecipare alla manifestazione di interesse per assicurare il servizio di cattura dei cani randagi, che saranno poi sottoposti a sterilizzazione nell’ambulatorio veterinario comunale. I randagi, poi, se ne ricorreranno le condizioni, saranno immessi di nuovo nel territorio. Il Comune offre 1200 mensili a ribasso d’asta, per un totale di 13.200 euro per undici mesi con servizio dal primo febbraio. Il servizio comprende all’occorrenza la gestione dei cani ricoverati presso l’ambulatorio comunale e il censimento dei cani vaganti nel territorio. Ma anche il monitoraggio continuo e controllo dei cani vaganti, nonché l’opera di sensibilizzazione per promuovere le adozioni. Gli interessati possono trasmettere via pec a comunemussomeli@legalmail.it o a mano, presso il protocollo generale del comune o per raccomandata postale.