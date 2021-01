Colpi di pistola alla facciata della segreteria dell’Università di Palermo.

Colpi di pistola sparati sulla facciata degli uffici della segreteria dell’Università di Palermo, in via Ernesto Basile. E’ l’insolito accaduto appurato da Carabinieri e Vigili del Fuoco che, in queste ore, stanno analizzando le tracce di proiettili che hanno bucato la parete in cartongesso.

I proiettili sono stati ritrovati negli uffici. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per spiegare l’insolito accaduto è che, in occasione della notte di San Silvestro, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, per i festeggiamenti del capodanno, siano stati esplosi dei colpi di pistola in direzione degli uffici della segreteria e che i proiettili siano andati a finire proprio nella facciata della segreteria universitaria.