Cancelleri: “Il Governo Conte con i numeri che ha al Senato non può durare”

Il Governo Conte, con i numeri che ha al Senato non può durare. E’ quanto ha ribadito il vice ministro Giancarlo Cancelleri in una intervista concessa a Sicilia Live. “No, assolutamente. Tant’è che mi pare seria la questione che sta venendo fuori e cioè che se non si palesano dei numeri che danno la stabilità non c’è altra soluzione che andare al voto. Lo dico io per il Movimento ma ho letto anche autorevoli esponenti del Pd che lo dicono, non c’è un governo senza Conte, Conte è la sintesi di questa maggioranza. O si va avanti con lui e con numeri stabili che mettano al sicuro la fiducia che il Capo dello Stato sta mettendo nella soluzione di questa crisi o si dà la parola ai cittadini. Anche se è una cosa assurda in questo momento, nessuno vuole tirare a campare”.



Relativamente alla possibilità di diventare ministro di una prossima compagine governativa, Cancelleri ha rilevato: “Mi interessa veramente molto poco perché sto guardando le grandi difficoltà che ci sono. Non credo sia il momento di parlare delle legittime ambizioni di ognuno che sono tutte da mettere da parte. darebbe opportunità per tutta la maggioranza. Secondo me le Regionali siciliane sono l’occasione per scaldare i motori e fare un giro di prova alle Regionali Pd, Movimento 5 Stelle e partito di Conte insieme penso che sarebbe una buona soluzione, la Sicilia è il laboratorio politico per eccellenza. Poi se il premier lo vorrà fare, non lo so. Io rimango all’interno del Movimento 5 Stelle e ne faccio parte da sempre”.