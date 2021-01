Campofranco. La festa del diplomato e del laureato (“molto ridimensionata”) si farà.

CAMPOFRANCO. “Anche in un anno scolastico e accademico per molti versi da dimenticare a causa della pandemia da coronavirus, abbiamo deciso di continuare la tradizionale e ormai quasi… storica “Festa del diplomato e del laureato”, ovviamente quest’anno in maniera molto ridimensionata”.

Lo ha annunciato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha invitato tutti i campofranchesi che hanno conseguito il diploma quinquennale nell’anno scolastico 2019/2020 e che si sono laureati (triennale o quinquennale) nell’anno solare 2020 a comunicare tale eventi agli uffici affari generali del comune 0934/959670 oppure agli amministratori, possibilmente entro il 15 gennaio 2021.

“La cerimonia – ha concluso – con la consegna delle targhe ricordo e altro, sarà, ripeto, molto ridimensionata ma comunque riconoscente del traguardo raggiunto dai nostri giovani”.