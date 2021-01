Campofranco. Covid. Il sindaco conferma: “Abbiamo 12 positivi”.

CAMPOFRANCO. Sono stati eseguiti in questi ultimi giorni ( sino a poche ore fa) una serie di tamponi che hanno riguardato sia i soggetti già positivi che tutti i loro contatti dichiarati e che sono stati in isolamento domiciliare obbligatorio. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza.

Il primo cittadino campofranchese ha comunicato che i risultati di questi tamponi hanno confermato la positività dei 12 campofranchesi (di cui 2 bambini) mentre i 43 tamponi eseguiti su soggetti che hanno avuto contatto con i positivi (tra cui 15 bambini) hanno dato tutti esito negativo.

“Pertanto – ha ribadito Pitanza – alla luce di quanto si è fatto in questi giorni anche festivi, a Campofranco abbiamo 12 casi positivi, i nostri concittadini stanno bene e stanno seguendo con serenità il protocollo medico con l’auspicio di tutti che quanto prima possano tornare alla normale vita quotidiana. A tutti si raccomanda sempre di osservare tutte le norme e le precauzioni per la salvaguardia della propria salute e quella degli altri, soprattutto degli anziani, i più fragili in queste situazioni”.