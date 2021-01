Campofranco. Amministrazione comunale e Aics insieme per partecipare a bandi europei.

CAMPOFRANCO. A seguito di un incontro di qualche settimana fa tra amministrazione comunale di Campofranco e AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) abbiamo invitato e ospitato a Campofranco i dirigenti nazionali e regionali della stessa associazione e altre amministrazioni a discutere e “metterci insieme” per meglio programmare la partecipazione ai bandi europei del terzo settore con l’obiettivo comunitario di migliorare i nostri paesi e i nostri territori in sinergia con l’associazione.

Oltre a Campofranco, hanno partecipato le amministrazioni di Acquaviva, Milena, Villalba, Comitini e Casteltermini. Il sindaco Rino Pitanza ha sottolineato: “La presenza nel territorio è fondamentale, determinante e bisogna farlo spesso insieme agli altri. Grazie alla possibilità che ci dà l’AICS nazionale, con la quale avevo sottoscritto nel 2019 un protocollo di intesa in tal senso, abbiamo altre possibilità per migliorare i nostri paesi e i nostri territori, anche con i privati e le attività imprenditoriali che saranno chiamati ad intervenire in tal senso per una crescita unitaria”.