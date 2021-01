Caltanissetta, Sant’Agata: premiati i vincitori del concorso “L’albero più bello”

Il tradizionale arrivo della Befana carica di doni natalizi, per gli oltre 350 bambini assistiti dall’associazione Sant’Agata di Caltanissetta, quest’anno si è trasformato in un concorso “a premi”.

Come è consuetudine dell’associazione tutti hanno ricevuto un regalo di partecipazione: “per noi i bambini sono tutti uguali e meritano di vivere ogni occasione con gioia e spensieratezza – hanno commentato le volontarie – Il nostro obiettivo è quello di fare il possibile perché questo si realizzi”.

“Non potersi riunire in un unico salone tra baci, abbracci e danze gioiose non ha scoraggiato le solerti volontarie – ha commentato il parroco Padre Sergio Kalizak – e abbiamo deciso creare armonia con differenti modalità”.

Tutti i bambini sono stati invitati a condividere il loro Natale con una fotografia, possibilmente davanti un albero addobbato.

Le fotografie sono state stampate e appese in un unico grande cartellone all’ingresso dell’associazione di via Re d’Italia. Almeno virtualmente i bambini hanno potuto condividere il clima di festa.

Nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento, la consegna dei premi è avvenuta in momenti differenziati.

I primi tre classificati hanno ricevuto il loro dono in associazione alla presenza del parroco Padre Sergio Kalizak e delle volontarie.

Hanno consegnato i premi l’assessora ai servizi sociali Cettina Andaloro, la presidentessa dell’Inner Wheel Chiara Dell’Utri insieme a tutte le socie del club, Ermanno Pasqualino e Marcella Sardo.

“La pandemia ha reso ancora più critica la situazione di molte famiglie nissene. Alcune le conoscevamo già altre, invece, le abbiamo incontrate in questi ultimi mesi – ha commentato l’assessora Cettina Andaloro -. Stiamo cercando di lavorare in rete con le parrocchie per non abbandonare nessuno e, nei limiti del possibile dei fondi pubblici locali, regionali e nazionali, dare una mano a chi ha bisogno. Abbiamo consegnato buoni spesa e, adesso, con i nuovi finanziamenti potremo continuare a sostenere chi ha bisogno”.

A sostenere l’associazione Sant’Agata non soltanto moralmente ma anche materialmente è intervenuto, ancora una volta, l’Inner Wheel di Caltanissetta presieduto, in questo anno sociale, da Chiara Dell’Utri.

I doni per i primi tre classificati sono stati generosamente offerti dal club service femminile. Un contributo che ha consentito alle volontarie di poter garantire quel sorriso che avevano promesso ai “loro” bambini.

La Befana, come auspicio di inizio anno, vuole essere per tutti i bambini e le loro famiglie un messaggio di speranza e un incoraggiamento a combattere per poter sempre migliorare la propria condizione e il benessere psicologico oltre fisico.

L’associazione Sant’Agata, in via Re d’Italia, è sempre aperta per tutti i benefattori che vorranno donare indumenti, materiale scolastico, accessori o beni alimentari di prima necessità ai bambini di età compresa tra 0 e 10 anni.