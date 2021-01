Botti di fine anno. Nell’agrigentino due persone perdono le mani.

Poco prima della mezzanotte hanno ritenuto di dover festeggiare all’arrivo del nuovo anno con i botti, ma il loro Capodanno, che avrebbe dovuto essere di festa e gioia, s’è concluso in ospedale. Due persone, entrambe di Licata nell’agrigentino, sono rimaste infatti vittime di altrettanti incidenti con i botti di fine anno.

Le due persone, una di 20 e l’altra di 60 anni, mentre erano intenti ad armeggiare attorno ad alcuni petardi, a seguito dell’improvvisa esplosione, hanno perso le mani. In particolare, il sessantenne ha dovuto far ricorso alle cure presso l’ospedale di Licata, mentre per il ventenne s’è reso necessario il ricovero presso l’Ospedale di Agrigento. Fortunatamente le due persone coinvolte in questi incidenti, al di la dei danni permanenti riportati, non corrono pericolo di vita.

Nel frattempo, indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica che ha determinato entrambi gli incidenti occorsi ai due licatesi.