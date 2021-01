Ad Enna assembramenti davanti a due bar. Disposta la chiusura per 5 giorni.

A seguito delle indicazioni provenienti dalla Prefettura di Enna, per garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica e prevenire e scongiurare comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, tutte le Forze di Polizia hanno intensificato i controlli su strada e presso esercizi commerciali nei vari Comuni della Provincia.

Nella serata del 4 gennaio, ripetendo le attività svolte alla fine dello scorso anno, sono stati espletati servizi congiunti da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri presso esercizi pubblici del Comune di Enna al fine di verificare che la normativa per contenere il contagio da Covid-19 fosse rispettata.

Diversi i bar controllati siti nel centro storico e nella parte bassa della città: di questi in 2 sono stati riscontrati assembramenti davanti i locali e gli stessi esercenti non facevano rispettare ai clienti il distanziamento, l’uso della mascherina e l’allontanamento dall’esercizio dopo l’acquisto della bevanda, anzi in un caso queste venivano consumate all’interno.

Gli Agenti e i Carabinieri, quindi, hanno sanzionato i titolari delle due attività, disponendo pure la chiusura dei bar per 5 giorni; molti degli avventori sono stati sanzionati per violazione della normativa anti assembramento e altri sono stati convocati presso gli Uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri per l’ulteriore seguito.