Violata la quarantena obbligatoria per Covid da tre persone. Per loro sono scattate le denunce.

Avrebbero dovuto osservare la quarantena obbligatoria presso le rispettive abitazioni, ma hanno ritenuto di poterla o doverla vietare. E’ accaduto in questo Natale a tre persone che sono state colte sul fatto da parte delle forze dell’ordine che in questo periodo stanno effettuando controlli a tappeto in tutta Italia.

Le tre persone hanno violato la quarantena legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 come hanno potuto accertare le forze dell’ordine. Episodi per certi versi incredibili di pura irresponsabilità.

Anche perchè le tre persone avrebbero potuto, a loro volta, infettarne altri allargando a macchia d’olio il contagio. Una prospettive che è stata evitata solo grazie ai controlli serrati da parte delle Forze dell’Ordine.

Per i tre è anche scattata la denuncia, oltre alla sanzione amministrativa prevista in questi casi.