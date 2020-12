Sommatino, Reddito di Cittadinanza: avviati i tirocini di inclusione sociale

Avviati i tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.

Nella giornata di ieri due tirocinanti hanno iniziato la loro esperienza formativa presso i “Supermercati Drogo Srl” di via Vittorio Emanuele e via Alcide De Gasperi. I tirocini sono volti a favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei beneficiari presi in carico con la misura del reddito di cittadinanza, in condizione di svantaggio socio-economico.

“Si è lavorato tanto in ambito distrettuale e nel nostro Comune per raggiungere questo risultato. – afferma il Sindaco Elisa Carbone – Si tratta di una preziosa opportunità di formazione ed inclusione, per questo stiamo continuando a sensibilizzare il tessuto produttivo del nostro territorio, affinché le esperienze dei tirocini possano essere di più.”

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti presenti nel Comune che hanno presentano la propria adesione, con orari e modalità da concordare, nel rispetto del progetto personalizzato di ogni singolo beneficiario.

“Il tirocinio di Inclusione è uno degli interventi attivati nell’ambito del Patto di inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc che offre a questi soggetti l’opportunità di svolgere una attività di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale. – dichiara la dott.ssa Lucia Vitale, assistente sociale che opera nel Comune di Sommatino e che ha svolto i colloqui finalizzati alla presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza – Dai colloqui emerge spesso, soprattutto da parte dei giovani beneficiari, la necessità di acquisire competenze e la voglia di mettersi in gioco, e i tirocini sono una buona opportunità per realizzare tutto questo”.

Il progetto è stato presentato e finanziato al Distretto Socio-sanitario n.8, di cui fa parte il Comune di Sommatino, nell’ambito del PON Inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo.