Serradifalco. Avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica comunale.

SERRADIFALCO. Il Comune ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di emergenza della discarica di rifiuti solidi urbani di contrada Martino.

Il progetto ha ottenuto il finanziamento tre anni fa da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti. Il suo progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Sergio Montagnino e dall’Arch. Santi Nicocia per un importo di 528.900 euro di cui 389.458,08 euro per lavori, di cui 34.044,15 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 139.441,92 euro per somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

La procedura di affidamento mediante l’utilizzo della piattaforma del Mepa, sarà svolta con la collaborazione e l’assistenza tecnica della Stazione Unica Appaltante istituita presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il numero massimo degli operatori economici da invitare sarà di 15.