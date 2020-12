Rassegna Stampa. Caltanissetta: firmato l’atto di donazione degli 11 locali del Centro Storico

Il Comune di Caltanissetta è diventato proprietario degli 11 locali a pianterreno del corso Umberto che le eredi di Antonino Profeta (la moglie Gaetana Loria e le figlie Maria Adele Armida e Angela Maria) hanno donato a titolo completamente gratuito all’ente.

L’atto di donazione è stato finalmente formalizzato ufficialmente e stipulato davanti al professionista esterno notaio Giuliana Carano di Mazzarino al quale la precedente giunta Ruvolo ha conferito l’incarico per il corrispettivo di 4.206,88 euro, anche se l’atto poteva essere stipulato dal segretario generale del Comune che è il notaio dell’ente.

Ma ci son voluti 2 anni e mezzo per concretizzare la donazione il cui iter ha avuto inizio nel giugno del 2018.

Ora il Comune deve decidere come e a cosa destinare gli 11 negozi che si trovano nella parte alta del corso Umberto, nella direzione del viale Regina Margherita e che sono da parecchi anni chiusi e abbandonati. Ma deve farlo nel rispetto della volontà espressamente evidenziata nell’atto notarile dalle donatrici le quali hanno posto la condizione (condicio sine qua non) che debbono destinati alle attività commerciali e artigianali che hanno sempre svolto “per rivitalizzare quel tratto di corso Umberto e toglierlo dall’a bbandono in cui è stato lasciato”.

Comunque per prima cosa al Comune hanno deciso di destinare 3 dei negozi per le proprie attività istituzionali e più precisamente per uffici turistici di informazione e di richiamo di turisti con un centro culturale ed espositivo. Sono i negozi ai civici 231, 233 e 235 del lato destro a salire del corso Umberto, che hanno una superficie complessiva di 84 metri quadrati.

È stato deciso pure di ristrutturare i locali con i finanziamenti previsti dal Gal “Terre del Nisseno” per questo genere di interventi, partecipando al bando che scade a fine mese (e occorre fare in fretta) ed ha affidato la redazione del progetto all’ing. Salvatore Lanzafame dell’Ufficio tecnico comunale che sarà coadiuvato dal dott. Gerlando Scrofani e dal perito Pasquale Di Natale.

Per la destinazione specifica degli altri locali tutto è ancora da stabilire. Ma a tale proposito l’a ssessore alle finanze del Comune Luciana Camizzi ha detto: “Pensiamo a qualcosa per incentivare i giovani ad adoperarsi per rendere attrattiva e frequentata l’area dove opereranno e per fare tornare i cittadini nel centro storico della città”.