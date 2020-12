Raffiche di vento sulla A20 fanno ribaltare autotreno. Illeso l’autista.

Le eccezionali raffiche di vento abbattutesi in queste ultime ore in Sicilia per poco non hanno provocato una tragedia della strada.

Come riportato da Nebrodinews, infatti, le raffiche di vento a quasi cento km/h hanno fatto ribaltare un autotreno che stava percorrendo l’autostrada A20. Il potente e pesante mezzo era giunto in prossimità di Caronia e ne stava attraversando il viadotto quando una potentissima raffica di vento s’è lo ha praticamente abbattuto facendolo praticamente adagiare nella corsia di sorpasso del viadotto.

La fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero altri mezzi nelle vicinanze, ma soprattutto che l’autista, una volta ribaltatosi il mezzo, sia riuscito nell’impresa di uscirne indenne, se non con qualche piccolo trauma e con la consapevolezza di averla scampata bella e buona. (foto Nebrodinews).