Proroga dei contratti per i precari alla Camera di Commercio di Caltanissetta, premiato anche l’impegno della Commissaria Giovanna Candura

Questo pomeriggio l’Ars ha votato l’emendamento che autorizza le Camere di Commercio a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti dei lavoratori a tempo determinato.

Un parere favorevole senza colore politico che ha portato avanti Giovanna Candura sin dal suo insediamento come Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta nel novembre del 2018.

Il filo conduttore di questa battaglia, lunga più di 20 anni, è stato quello di preservare il territorio e il futuro professionale dei 41 precari coinvolti.

Per sensibilizzare alla tutela dei lavoratori Giovanna Candura aveva coinvolto tutti i livelli di governo invitando a unirsi e sostenere i precari: il Sindaco Roberto Gambino, i deputati regionali e i rappresentanti della Giunta Musumeci.

Una battaglia che mirava alla tutela del lavoro e un degno riconoscimento a chi, in questi decenni, ha contribuito a portare avanti le attività della Camera di Commercio di Caltanissetta.

Tutte le modalità che hanno portato a questa proroga saranno illustrate dalla Commissaria Straordinaria durante una conferenza stampa che si svolgerà nella prima settimana del 2021.

“L’anno che verrà deve essere utile a trovare la quadra per la definitiva stabilizzazione del personale precario in seno alle Camere di Commercio – ha commentato il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso -. Solo per Caltanissetta parliamo di 41 dipendenti.

È ormai indiscutibile riconoscere loro la dignità lavorativa che meritano. Se esiste un servizio alle imprese è solo ed esclusivamente merito dei precari, i quali devono essere tutelati.

L’emendamento iniziale prevedeva la loro stabilizzazione ma le norme in vigore non hanno permesso tale soluzione. Pertanto, nell’attesa di sciogliere i nodi della controversia, la proroga annuale è stata garantita, consapevoli che la strada imboccata è quella giusta, che garantirà una sola destinazione: il contratto a tempo indeterminato”.

Nella foto: una conferenza stampa sul tema alla quale hanno partecipato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura, il Sindaco Roberto Gambino, il deputato Michele Mancuso, il Segretario della Camera di Commercio Giuseppe Virgilio