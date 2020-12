Mussomeli, messaggio natalizio sindaco Catania

Cari Concittadini, il Natale si sta avvicinando e con esso uno dei periodi più suggestivi, “la fine dell’anno”, che è un momento di riflessione per voltarsi indietro e cercare gli spunti per fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Non c’è alcun dubbio che questo sia stato un anno difficile, uno di quegli anni che entreranno nella storia: ma senza glorie. Nessuno di noi poteva immaginare ciò che ci aspettava quando abbiamo festeggiato l’arrivo del 2020. L’arrivo di questa pandemia ha segnato tutti noi: abbiamo dovuto sperimentare sulla nostra pelle ed a nostre spese la privazione di molte libertà e stiamo ancora facendo il nostro dovere e tanti sacrifici per arginare questo virus. Abbiamo perso molto, ma in questo anno ho anche visto nascere qualcosa di straordinario nel nostro paese: una solidarietà meravigliosa. Sono tanti i volontari che in questi mesi si sono messi a disposizione degli altri, di chi aveva bisogno di aiuto, riuscendo a creare una rete di aiuti preziosissima. Con forze ed energie inaspettate che ci hanno permesso di guardare e andare avanti ed uniti. Ed allora, questo è il mio augurio per tutti voi: continuare a guardare avanti e farlo tutti insieme. Non so quando la pandemia finirà, ma so che dobbiamo tornare a fare progetti, tutti quelli che in questo anno abbiamo congelato e molti altri ancora. Anche noi, come Amministrazione, abbiamo ricominciato a progettare grandi sogni per Mussomeli. Perché sempre più vogliamo realizzare un paese a misura d’uomo, con strutture utili a tutti senza dimenticare nessuno, dai giovani, agli anziani, ai bambini, alle persone bisognose. Ma non dimentichiamo anche che il 2020 è stato, un anno importante, anche in positivo. Importanti opere attese da decenni sono arrivate a compimento, altre sono in via di ultimazione e molte altre in fase di realizzazione. Mussomeli cambierà volto, a beneficio di tutti, a cominciare dalla riqualificazione dell’ex stallone Monti, alla realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta, alla sistemazione di diverse arterie viarie urbane ed extra-urbane, all’ampliamento dell’illuminazione pubblica in zone scoperte … e molto altro.

Da parte nostra non manca certo la voglia di fare bene e di continuare il nostro programma contando sulla collaborazione di tutti i cittadini nell’aiutarci e nel segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate.

Il mio impegno sarà, ancora una volta, quello di ascoltare ciascuno di voi ed essere sempre presente sul campo, ogni giorno, facendo di tutto perché il 2021 sia un anno migliore per tutti voi, senza mai risparmiarmi.

Buon Natale, dunque, all’intera comunità mussomelese, anche quella che ci rappresenta in giro per il mondo.

Buon Natale agli anziani, memoria storica e fonte di insegnamento per tutti noi.

Buon Natale ai bambini e a tutti i nostri giovani che sono il futuro di questa comunità.

Buon Natale a tutte le associazioni del terzo settore che svolgono sempre un importante lavoro di aggregazione sociale.

Buon Natale a tutti i volontari, in questo periodo difficile abbiamo compreso quanto sia importante il loro ruolo nella nostra società.

Buon Natale a tutti gli agricoltori che con la disponibilità dei loro mezzi hanno permesso di svokgwre una importante azione di sanificazione del territorio.

Buon Natale al mondo della scuola, i dirigenti scolastici, il corpo insegnanti e tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

Buon Natale al nostro Clero per la loro azione a servizio della comunità.

Buon Natale alle forze dell’ordine, ringraziandole per il loro lavoro che è importante per la nostra sicurezza.

Buon Natale e un grande grazie ai medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari, la protezione civile, la Polizia Locale, che in questo difficile anno sono sempre stati in prima linea rischiando la loro vita per noi.

Buon Natale a tutti nostri imprenditori, agricoltori, commercianti e artigiani, che a causa della pandemia hanno subito un duro colpo.

Buon Natale a tutta la mia Amministrazione, alla Giunta, ai Consiglieri, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti comunali, per aver svolto sempre il proprio ruolo, con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio per il bene di Mussomeli.

Ma il mio pensiero non si ferma oggi al “Buon Natale”. Per me ogni giorno è rivolto ai miei concittadini e alla nostra cittadina, alla ricerca di soluzioni concrete per rendere Mussomeli sempre più bella, più pulita, più sicura, più ricca di benessere e di una migliore qualità di vita per tutti i mussomelesi e per i nostri ospiti.

Guardiamo oltre, ritroviamo fiducia e voglia di novità, senza però perdere quello spirito di solidarietà che tanto contraddistingue il nostro paese.

Auguri di cuore a tutti voi!!! Il Sindaco Giuseppe Catania