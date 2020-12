Mussomeli, emergenza pandemia e Babbo Natale anticipa

MUSSOMELI – Oggi dalle 16,30 alle 20, e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alla 20 in piazza Caltanissetta, è prevista la consegna delle letterine a Babbo Natale, foto con la slitta e le renne e giro con il suo cavallino. Saranno i volontari della Pro Loco e dell’Arcistrauss APS ad accogliere i bambini. In ottemperanza alle misure restrittive vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19 l’ingresso sarà consentito per gruppo dello stesso nucleo familiare. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.