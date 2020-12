Milan e sponsor, il cambiamento è finalmente arrivato?

Come tutti ormai sanno, la situazione economica della società AC Milan non è delle migliori, parliamo di un bilancio in rosso di ben 195 milioni di euro, cifra confermata dalla società stessa. Sicuramente molto ha influito il Covid-19 e il ritardo della rata dei diritti tv di Sky, che però verrà conteggiata nel bilancio 2020-2021. Ma come ben sappiamo, gran parte degli introiti di una società derivano proprio dagli accordi presi con gli sponsor. L’analisi che Montanari rivolse ai giornalisti fu che “è complicato in questo periodo, ma dev’essere migliorato il rapporto con gli sponsor”. In primis sono trapelate delle informazioni da parte del Chief Revenue Officer del Milan, Casper Stylsvig, che ha manifestato la volontà di continuare a stupire i tifosi e a coinvolgerli in tante nuove iniziative a tinte rossonere.

Successivamente è stato presentato il nuovo video nel quale era ben visibile il fatto che la società rossonera avesse firmato un contratto di partnership proprio con StarCasinò.Sport, la piattaforma di entertainment di Betsson Group, per la durata di 3 anni. Un video che voleva fortemente coinvolgere la città di Milano e farla partecipe di una trasformazione radicale, di una innovazione e una partecipazione che sarebbe partita proprio dal coinvolgimenti dei tifosi. E quale poteva essere il modo migliore di far partecipare i tifosi se non tramite i social grazie ad un hashtag che nel giro di poche ore diventò subito virale ovvero #IlNuovoModoDiVivereIlCalcio. Infine, Francesca Broggi, Marketing Manager di Star casino affermò: “Pioli e Ibra hanno creato un gruppo forte e coeso. Può essere l’anno della svolta e siamo felici di essere al fianco del club rossonero. I rossoneri hanno una delle squadre più giovani d’Europa e questo dimostra la bontà del progetto”.

Ciò significa che sono state confermate le aspettative che la società già aveva nella scorsa partnership con StarCasinò. D’altronde il colosso dell’entertainment è riuscita a crescere esponenzialmente negli ultimi anni riuscendo anche a conquistare il titolo di miglior operatore di casinò online del 2020 e ponendo già nel 2019 il proprio brand anche con Alfa Romeo Racing diventando il loro Official European Betting Partner. Insomma, è ormai chiaro come Betsson Group è diventato simbolo dell’igaming, non solo in ambiente ludico ma volendo partecipare attivamente ed economicamente anche a livello sportivo chiudendo ottime partnership anche in Italia. In aggiunta la società ha rinnovato anche il contratto con “Emirates” per la sponsorizzazione della maglia questa volta però senza esclusività proprio per dar spazio sulla divisa anche ad altri sponsor come StarCasinò.sport.