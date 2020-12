Marianopoli, auguri e doni natalizi agli anziani

MARIANOPOLI – Con un messaggio e un piccolo dono natalizio (panettone e mascherine), ieri e oggi l’Amministrazione Comunale ha voluto fare gli auguri a tutti gli anziani (over 70) e a tutti gli ammalati, visitandoli casa per casa. “Carissimo/a, In questo particolare momento di difficoltà per tutta l’umanità, abbiamo voluto stare vicino ad una parte importante della nostra comunità: anziani e ammalati. Sappiamo bene le difficoltà che questi lunghi mesi hanno comportato per voi, costretti a stare a casa, magari anche da soli. Proprio per questo motivo vogliamo, con questo piccolo dono, ricordarvi che non siete mai soli. Siete la nostra memoria, la nostra storia, pionieri di tutto quello che siamo diventati come comunità. Vogliamo augurarvi di trascorrere un sereno Natale e un 2021 all’insegna della ripresa e della speranza, per potere tornare al più presto alla normalità. Agli ammalati auguriamo una pronta guarigione e la forza per poter affrontare ogni giorno la propria sofferenza”

.