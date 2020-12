Manovra, Cisl: correttivi da attuare, priorità va al Fisco

L’allargamento dei contratti di espansione previsto in manovra “e’ una cosa positiva, e’ una delle cose che abbiamo chiesto per cambiare la manovra in meglio ma non bastera’ per migliorarla e per affrontare il 2021”.

Lo dice la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, a Rai News24, che aggiunge: “abbiamo bisogno di riforma complessiva degli ammortizzatori e di attuare le politiche attive del lavoro che saranno indispensabili”.

Sulle riforme, fiscale e previdenziale, sono “purtroppo rimandate al prossimo anno, una cosa che doveva partire era la riforma del fisco”.