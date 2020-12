Maltempo, danni alle panchine del Tomaselli. DLF Nissa Rugby: “Ci pensiamo noi”, plauso dell’assessore Fabio Caracausi

Il maltempo che in questi giorni ha funestato la provincia nissena ed il capoluogo non ha risparmiato la copertura delle panchine dello stadio comunale “M. Tomaselli” di Caltanissetta. L’attuale copertura era stata interamente realizzata dalla società rugbistica, a proprie spese, nel dicembre del 2019. La DLF Nissa Rugby aveva anche realizzato la campagna “Adotta il Tomaselli” con lo svolgimento di lavori di ripristino della struttura: diserbamento, potatura, pulizia e “sistemazione” delle panchine. La dirigenza è sempre stata pronta ad agire per rendere maggiormente fruibile a tutti gli sportivi lo stadio cittadino ed anche in questa occasione, si è immediatamente mossa per ripristinare la copertura delle panchine a proprie spese.

L’assessore allo sport della città di Caltanissetta, Fabio Caracausi ha espresso il proprio plauso: “Grazie alla DLF Nissa Rugby per la sua pronta azione, li ringraziamo adesso così come avevamo fatto lo scorso anno quando si erano fatti carico di sistemare interamente tutte le panchine dello stadio. Una società che lavora attivamente e concretamente per il bene della città”